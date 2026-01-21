Bove al Watford, è ufficiale l'ingaggio dell'ex Roma: "Non vedo l'ora di giocare"

Ufficiale Bove al Watford: "Non vedo l'ora di giocare"

Il 23enne centrocampista, dopo aver risolto con la Roma e reduce da quasi 14 mesi di stop forzato, ha firmato un contratto di cinque anni con il club di Vicarage Road e si appresta a vivere una nuova avventura in Inghilterra dove (a differenza di quanto succede in Italia), viene permesso di continuare a giocare ad alti livelli anche a chi ha un defibrillatore sottocutaneo, come quello impiantato all'ex Roma dopo l'arresto cardiaco subito il 1° dicembre 2024 con la maglia della Fiorentina. "Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto - ha detto Bove -. Fin dal primo giorno, mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo della mia carriera. Non vedo l'ora di tornare in campo e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio".

Le parole di Behrami, direttore sportivo degli 'Hornets'

Queste invece le parole di Valon Behrami, uno dei direttori sportivi degli 'Hornets': "Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva - ha dichiarato l'ex calciatore svizzero che in Italia ha vestito le maglie di Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli, Udinese e Brescia -. Questa è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell'ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello ed è qui per aiutarci a raggiungere l'obiettivo del proprietario, ovvero lottare per il ritorno in Premier League".