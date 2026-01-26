Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Como, è fatta per Cuenca: i dettagli dell'affare con il Barcellona

In via di definizione l'operazione tra il club lariano e la società catalana: poi, il classe 2007 è atteso dal prestito allo Sporting Gijon
Andrés Cuenca Como Barcelona

Andrés Cuenca si prepara a diventare un nuovo calciatore del Como. In dirittura d'arrivo l'operazione con il Barcellona, che ha accettato la proposta economica del club lariano. Da limare gli ultimi dettagli dell'affare e, in particolare, la formula del trasferimento. Poi, il difensore classe 2007 sarà girato in prestito allo Sporting Gijon.

Como, è fatta per Andrés Cuenca del Barcellona: i dettagli

Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Siviglia, Andrés Cuenca ha continuato a crescere nella Cantera del Barcellona, mettendosi in mostra anche con la maglia delle selezioni minori della Spagna. Alla soglia dei suoi 19 anni, il centrale difensivo è pronto a sposare il progetto tecnico del Como, strizzando l'occhio ad un futuro in Italia. Prima, infatti, è previsto un suo trasferimento a titolo temporaneo (di sei o diciotto mesi) allo Sporting Gijon, ma solo dopo aver concluso l'operazione tra i lariani e i blaugrana. Prestito con obbligo di riscatto o subito un trasferimento a titolo definitivo, questo l'unico nodo da sciogliere in queste ore: affare da circa 500mila euro, più una percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore riservata al Barça.

 

Tutte le news di Calciomercato

