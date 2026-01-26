Como, è fatta per Cuenca: i dettagli dell'affare con il Barcellona

Andrés Cuenca si prepara a diventare un nuovo calciatore del Como . In dirittura d'arrivo l'operazione con il Barcellona , che ha accettato la proposta economica del club lariano. Da limare gli ultimi dettagli dell'affare e, in particolare, la formula del trasferimento . Poi, il difensore classe 2007 sarà girato in prestito allo Sporting Gijon .

Como, è fatta per Andrés Cuenca del Barcellona: i dettagli

Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Siviglia, Andrés Cuenca ha continuato a crescere nella Cantera del Barcellona, mettendosi in mostra anche con la maglia delle selezioni minori della Spagna. Alla soglia dei suoi 19 anni, il centrale difensivo è pronto a sposare il progetto tecnico del Como, strizzando l'occhio ad un futuro in Italia. Prima, infatti, è previsto un suo trasferimento a titolo temporaneo (di sei o diciotto mesi) allo Sporting Gijon, ma solo dopo aver concluso l'operazione tra i lariani e i blaugrana. Prestito con obbligo di riscatto o subito un trasferimento a titolo definitivo, questo l'unico nodo da sciogliere in queste ore: affare da circa 500mila euro, più una percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore riservata al Barça.