Clamoroso Lorenzo Insigne: verso il ritorno al Pescara

Lorenzo Insigne verso il ritorno al Pescara . Si profila un clamoroso colpo di mercato del club abruzzese, che è a un passo dal riabbracciare l'ex capitano del Napoli dopo averlo lanciato nel grande calcio nella trionfale annata 2011/12, culiminata con la promozione in Serie A della squadra allenata da Zeman . Un gruppo di talenti in rampa di lancio in cui giocavano anche Verratti e Immobile .

Lorenzo Insigne è atteso a Pescara

Sta per concretizzarsi il ritorno di Lorenzo Insigne in Italia: è atteso domani a Pescara. Conclusa l'esperienza al Toronto è pronto a ripartire da dove aveva lasciato il segno con 18 gol in 37 presenze. Quattordici anni dopo per lui è pronto un contratto di 6 mesi con prolungamento in caso di salvezza.

Lorenzo Insigne al Pescara: i retroscena della trattativa

Insigne ha sciolto le sue riserve nella giornata di ieri. Dopo aver atteso la possibilità di tornare in Serie A (su di lui c'era la Lazio) ha mantenuto la parola data al presidente Sebastiani nel caso in cui non ci fossero create le condizioni per il ritorno nella massima serie del calcio italiano. Decisivi al fine del sì, che sta per essere formalizzato, il rapporto di amicizia con lo stesso Verratti, che è da tempo entrato nel club come investitore e dirigente, e il direttore sportivo Foggia.