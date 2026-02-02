MILANO - In occasione della sessione invernale del Calciomercato 2025-2026 , organizzata da Master Group Sport in collaborazione con A.Di.Se - Associazione Italiana Direttori Sportivi , si è tenuta oggi, presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro, la tavola rotonda " Calciomercato e Media: il mercato in tempo reale ". Ad aprire l'incontro i saluti istituzionali di Antonio Santa Maria , Direttore Generale Master Group Sport, che ha presentato le principali novità di questa edizione (nuovo logo, Social Room e podcast), e di Rocco Galasso , Vice Presidente A. Di.Se.

Moderato da Marco Nosotti, il panel ha visto la partecipazione di protagonisti di spicco del panorama sportivo e mediatico:

* Gianluca Di Marzio, Giornalista Sky Sport

* Niccolò Ceccarini, Direttore Tuttomercatoweb

* Valerio Gori, Chief Marketing Officer Atletico de Madrid

* Giacomo Brunetti, Cronache di Spogliatoio

La tavola rotonda ha offerto un'importante occasione di confronto e approfondimento sui cambiamenti che stanno ridefinendo il racconto del calciomercato, sempre più caratterizzato dalla rapidità delle informazioni, dall'immediatezza delle notizie e dal ruolo delle piattaforme digitali. Al centro del dibattito, il rapporto tra giornalismo tradizionale, nuove forme di comunicazione e strategie dei club, in un contesto in cui il mercato vive e si racconta in tempo reale.

Particolare attenzione è stata dedicata all'affidabilità delle fonti, all'impatto dei social media e ai nuovi linguaggi capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e trasversale, oltre alle sfide e alle opportunità future dell'informazione sportiva.

L'incontro segna il momento conclusivo di una sessione invernale intensa e ricca di novità, confermando il calciomercato non solo come elemento chiave della stagione sportiva, ma anche come fenomeno mediatico di rilievo a livello nazionale e internazionale.