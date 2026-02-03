Como, ufficiale l'arrivo di Lahdo: ecco il comunicato

Adrian Lahdo è un nuovo giocatore del Como , e ora c'è anche il comunicato ufficiale del club. Il suo contratto è stato depositato giusto in tempo, poco prima della chiusura ufficiale del calciomercato . Il giovane diciottenne svedese ha firmato un contratto fino al 2031 ed è un investimento principalmente per il futuro, ma Fabregas potrà sfruttare le sue caratteristiche fin da subito. Lahdo arriva dall'Hammaraby, squadra svedese che milita nella massima divisone nazionale.

Comunicato ufficiale: "Il club dà il benvenuto ad Adrian"

Il calciatore classe 2007 si aggiunge alla lista di giovani sui quali il Como sta investendo molto. Il giocatore arriva alla corte di Fabregas per poco più di 10mln. Di seguito il comunicato ufficiale: "Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo fino al 2031 del centrocampista svedese diciottenne Adrian Lahdo dall’Hammarby IF. Nato nel 2007, Lahdo è un centrocampista svedese che è cresciuto nel club dell’Hammarby arrivando a firmare il primo contratto da professionista nel 2024. Nello stesso anno ha fatto il suo esordio in Allsvenskan, la prima divisione svedese. Nel 2025 Adrian ha esordito a livello internazionale scendendo in campo due volte con la maglia all’Hammarby IF, in occasione delle qualificazioni della UEFA Conference League. Il giovane centrocampista ha anche acquisito esperienza con la sua nazionale, rappresentando la Svezia nelle categorie Under 17,18 e 19. Tutto il club dà il benvenuto ad Adrian in Bianco Blu!".