martedì 3 febbraio 2026
Lookman, stoccata all'Atalanta? Ecco perché ha detto che l'Atletico Madrid è una "benedizione"© X | @Atleti

Lookman, stoccata all'Atalanta? Ecco perché ha detto che l'Atletico Madrid è una "benedizione"

Prima intervista da giocatore del club spagnolo per l'attaccante nigeriano, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per l'inizio della sua nuova avventura
2 min
"È davvero speciale essere qui, è un club incredibile. È una benedizione essere qui. Sono molto felice". Così Ademola Lookman nella sua prima intervista da nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Attraverso i social del club madrileno, l'ex attaccante dell'Atalanta ha spiegato: "Ho giocato in altri campionati importanti, ma ora mi unisco a un campionato di altissimo livello. Un nuovo paese e anche una nuova lingua. Quindi mi aspettano molte sfide. Sono molto emozionato e impaziente di iniziare".

Atletico Madrid, Lookman: "Venire qui è esattamente ciò che cercavo"

Lookman ha poi raccontato: "Mi piace imparare, crescere e migliorare. E venire qui è esattamente ciò che cercavo. Unirmi a un gruppo di persone fantastiche, grandi calciatori, dare il mio contributo in ogni modo possibile e vincere. Voglio migliorare, perché credo di poter ancora crescere. È una nuova sfida per me. Sono molto entusiasta".

Lookman: "Conosco molto bene la passione che i tifosi dell'Atletico trasmettono"

In chiusura un commento suoi tifosi dell'Atletico: "Sono molto, molto appassionati. Totalmente dediti alla squadra. Vivono e respirano calcio. Conosco molto bene i tifosi dell'Atletico e la passione che trasmettono al club, ai giocatori e alla squadra. È qualcosa di speciale. Aúpa Atleti!".

