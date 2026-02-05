Calciomercato gennaio, mai così tanti soldi spesi: il dato da record in tutto il mondo

È stata una sessione di calciomercato da record quella invernale appena trascorsa. In tutto il mondo il mercato di gennaio 2026 ha registrato un altissimo numero di trasferimenti, sia nel calcio professionistico maschile che in quello femminile. Il dato è il più alto di sempre per la finestra invernale , con un incremento del 3% rispetto al primato del 2025, stabilito solamente dodici mesi fa.

Calcio maschile, quasi seimila trasferimenti

Durante la sessione di calciomercato di gennaio 2026 sono stati completati più di 5.900 trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile. Si tratta di un aumento di poco più del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e rappresenta il numero più alto di trasferimenti mai registrato durante una finestra di gennaio. La spesa per le commissioni di trasferimento ha raggiunto oltre 1,5 miliardi di euro nella finestra di gennaio 2026, con un calo di circa il 18% rispetto a gennaio 2025, ma comunque superiore di oltre il 20% rispetto al precedente record stabilito a gennaio 2023.

Calcio femminile, più di un record

Impressionante il dato relativo al calcio femminile professionistico. Non tanto per la cifra spesa in trasferimenti, oltre 8 milioni di euro, quanto per l'aumento registrato, che risulta di oltre l'85% in più rispetto al precedente record del gennaio 2025, nonostante il 6% in meno di affari internazionali conclusi.

I club inglesi i più 'spendaccioni'

Tanto nel calcio maschile, che in quello femminile, i club inglesi risultano i più 'spendaccioni', con oltre 360 milioni di sterline investiti per i trasferimenti tra gli uomini e oltre 5 milioni di sterline tra le donne. Nella top five maschile anche Brasile, Italia, Germania e Francia. In particolare, il Brasile risulta al primo posto per il numero di trasferimenti in entrata, l'Argentina per quelli in uscita, mentre i club francesi sono quelli che ci hanno guadagnato di più con oltre 200 milioni di euro. I club italiani, infine, hanno superato quelli transalpini, spendendo molto di più dei cugini sul mercato di gennaio 2026.