James Rodriguez riparte dalla MLS: ecco dove giocherà e i dettagli del contratto
James Rodríguez è pronto a iniziare una nuova esperienza professionale: è ufficiale l'accordo con il Minnesota United, con cui vivrà la sua prima esperienza nella MLS.
James Rodríguez al Minnesota United: i dettagli del contratto
Il trequartista colombiano ha firmato un contratto fino a giugno 2026, con un'opzione del club per estenderlo fino a dicembre 2026. Il 34enne ex Real Madrid arriva dal León, club messicano, con un preciso obiettivo: arrivare al top della forma per la Coppa del Mondo 2026.