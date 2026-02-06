Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
James Rodriguez riparte dalla MLS: ecco dove giocherà e i dettagli del contratto

Il trequartista colombiano è pronto a iniziare la sua prima esperienza negli Stati Uniti e punta il Mondiale 2026
1 min
Tagsjames rodriguezMinnesota UnitedMLS

James Rodríguez è pronto a iniziare una nuova esperienza professionale: è ufficiale l'accordo con il Minnesota United, con cui vivrà la sua prima esperienza nella MLS.

James Rodríguez al Minnesota United: i dettagli del contratto

Il trequartista colombiano ha firmato un contratto fino a giugno 2026, con un'opzione del club per estenderlo fino a dicembre 2026. Il 34enne ex Real Madrid arriva dal León, club messicano, con un preciso obiettivo: arrivare al top della forma per la Coppa del Mondo 2026.

