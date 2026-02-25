Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Atalanta, l'Atletico Madrid fa sul serio per Ederson: tutte le cifre dell'affare© LAPRESSE

Atalanta, l'Atletico Madrid fa sul serio per Ederson: tutte le cifre dell'affare

Il centrocampista brasiliano è un obiettivo del club spagnolo da diverso tempo
Eleonora Trotta
L'Atletico Madrid fa sul serio per Ederson. Dopo i proficui contatti di gennaio, il club spagnolo resta concentrato sull'affare con l'Atalanta per ingaggiare il brasiliano. L'operazione sarebbe stata già impostata, tanto che secondo alcune indiscrezioni gli spagnoli vorrebbero chiudere gli accordi anche prima della prossima finestra di calciomercato. Ederson vuole infatti vivere una nuova avventura e gli ottimi rapporti tra i due club, consolidati dopo gli affari Lookman e Raspadori, potrebbero aiutare le parti a definire tutto presto. La valutazione del brasiliano, ricordiamolo, si aggira sui 40 milioni di euro con bonus. Ederson non è stato venduto a gennaio perché la Dea non voleva perdere un altro pezzo pregiato dopo l'addio di Lookman.

 

 

