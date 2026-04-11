La mossa del Barcellona che spiazza la Juve per Lewandowski: "A fine mese si attendono una risposta"

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona ha proposto il prolungamento di contratto a Robert Lewandowski, il cui attuale accordo con i blaugrana scade il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il club catalano ha presentato la proprio offerta di rinnovo al quasi 38enne attaccante polacco. Nonostante l'età, numerosi club sono sulle sue tracce di Lewandoski: tra questi ci sono anche Milan e Juventus, oltre al Chicago Fire e a varie società saudite. L'attaccante è al Barcellona dal 2022, dopo 8 stagioni e 344 gol ufficiali realizzati nel Bayern Monaco. In precedenza, dopo i primi anni in Polonia, aveva segnato a raffica anche nel Borussia Dortmund.