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La mossa del Barcellona che spiazza la Juve per Lewandowski: "A fine mese si attendono una risposta"

Secondo Mundo Deportivo i blaugrana sono pronti a rinnovare il contratto all'attaccante polacco, che piace anche a bianconeri e Milan
2 min
TagsBarcellonaLewandowskiJuventus

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona ha proposto il prolungamento di contratto a Robert Lewandowski, il cui attuale accordo con i blaugrana scade il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il club catalano ha presentato la proprio offerta di rinnovo al quasi 38enne attaccante polacco. Nonostante l'età, numerosi club sono sulle sue tracce di Lewandoski: tra questi ci sono anche Milan e Juventus, oltre al Chicago Fire e a varie società saudite. L'attaccante è al Barcellona dal 2022, dopo 8 stagioni e 344 gol ufficiali realizzati nel Bayern Monaco. In precedenza, dopo i primi anni in Polonia, aveva segnato a raffica anche nel Borussia Dortmund.

La decisione di Lewa

Secondo il sito del giornale catalano Lewandowski sarebbe felice di restare a Barcellona dove lui e la sua famiglia si trovano benissimo. Il bomber, che ha segnato finora 17 gol in 39 partite stagionali in tutte le competizioni con i blaugrana, sceglierà la soluzione migliore in considerazione, al di là dell'ingaggio, della competitività che gli verrà prospettata dalle varie pretendenti. La sua risposta al Barça è attesa entro fine mese: soltanto allora Lewandowski avrà le idee chiare sul suo futuro. 

 

 

 

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