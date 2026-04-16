Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l'addio al Manchester City

L'annuncio social che ha commosso i tifosi del City

L'annuncio è arrivato ufficialmente direttamente dai social del giocatore, che ci ha tenuto in particolar modo a salutare i tifosi del City:

"Quando sono arrivato 9 anni fa, stavo inseguendo il sogno di un ragazzino, che voleva avere successo nella vita, voleva ottenere grandi cose. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e realizzato insieme è un'eredità che conserverò per sempre nel mio cuore. Tra qualche mese sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto come squadra di calcio, ma anche dove ho iniziato il mio matrimonio e la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore, Ines e Carlota, grazie! Per i fan, il vostro sostegno incondizionato nel corso degli anni è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio obiettivo principale come calciatore era quello di giocare sempre con passione in modo che voi ragazzi poteste sentirvi orgogliosi e ben rappresentati in campo. Spero che abbiate provato questa sensazione in ogni singola partita. Sono arrivato come giocatore del Manchester City, me ne vado come un altro di voi, un tifoso del Manchester City a vita. Continuate a sostenere questa giovane squadra, sono abbastanza convinto che vi porteranno un sacco di nuovi fantastici ricordi in futuro. Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra in questi 9 anni, grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di prendere parte a questo viaggio per così tanto tempo. L'atmosfera che creavamo ogni giorno nel campo di allenamento mi faceva sentire a casa e parte di una grande famiglia. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per ciò che questa stagione ci porta ancora. Vi amo tutti, Bernardo".