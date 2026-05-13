Cristo Fernandez e quel sogno folle diventato realtà: da Ted Lasso all'El Paso, diventerà attaccante per davvero!

Qundo realtà e finzione si mischiano, spesso escono fuori storie che hanno dell'incredibile. È il caso dell'’attore Cristo Fernandez (non vi dice nulla? Può essere un problema) famoso per aver interpretato il ruolo di Dani Rojas nella celebre serie Apple Ted Lasso . Cosa è successo all'attaccante della leggendaria AFC Richmond? Una cosa che sembra fantascienza e invece non lo è: ha firmato un contratto da calciatore professionista con l’ El Paso Locomotive FC . Esatto, realtà e finzione che si mischiano, appunto.

Quell'infortunio che ha segnato la vita e la carriera di Cristo Fernandez

La verità è che Rojas ha avuto un passato da calciatore (è stato scelto anche per questo motivo) ma dopo un grave infortunio al ginocchio rimediato quando aveva 15 anni, è stato costretto a percorrere un'altra strada, quella della recitazione. Con risultati altrettanto soddisfacenti. Ora però il richiamo del campo è forte e la USL Championship statunitense ha dato una nuova chance al 35enne messicano.

L’annuncio è stato dato oggi, mercoledì 13 maggio, e la notizia ha avuto subito una grande rilevanza. Fernandez ha superato egregiamente il periodo di prova durato due mesi (con tanto di amichevole disputata contro il New Mexico United) e prima di approdare in Texas si è allenato con la squadra riserve dei Chicago Fire, club della Major League Soccer.

Quel pazzo di Dani Rojas e il ritorno al primo amore

La fortuna del Cristo Fernandez è indissolubilmente legata al successo di Ted Lasso, dove il suo slogan “il calcio è vita” è diventato un marhio di fabbrica della serie, alla pari della scritta Believe che compare nello spogliatoio della quadra. Fernandez tornerà ora a giocare in attacco, nello stesso ruolo che interpreta nella serie. L’El Paso Locomotive, società fondata nel 2018 e attualmente quarta nel Gruppo B della propria categoria, scommette dunque sul talento messicano per rafforzare la linea d’attacco nella stagione 2026. “Forse sono solo un pazzo con sogni folli”, ha dichiarato il Dani Rojas di Ted Lasso. Una sana dose di follia a volte aiuta a raggiungere i propri sogni.