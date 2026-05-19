Conte e il futuro dopo Napoli: c'è l'ipotesi Nazionale. E se la Juve...

I numeri con il Napoli e quelli con la Juve

Da Napoli-Modena, trentaduesimi di Coppa Italia giocati il 10 agosto 2024 al Maradona, Conte ha diretto il Napoli 90 volte: 75 volte in Serie A, con la media di 2,07 punti a partita; 8 in Champions; 2 in Supercoppa italiana; 5 in Coppa Italia. Con quella di domenica farà 91. In due stagioni quasi complete ha conquistato lo scudetto 2024-2025 e la Supercoppa 2025 a Riyadh, battendo il Milan in semifinale e il Bologna in finale. Contro l'Udinese, davanti al pubblico del Maradona, Conte potrebbe quindi salutare la maglia azzurra. Nel caso la Juve decidesse di cambiare gestione tecnica interrompendo l'esperienza di Spalletti, il nome di Conte tornerebbe con prepotenza. Da giocatore in 13 stagioni con la maglia bianconera ha collezionato 418 presenze e 43 gol. Poi gli impressionanti numeri da allenatore: dal 2011 al 2014 tre campionati e tre scudetti. Il toto Conte è già iniziato.