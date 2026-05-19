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Conte e il futuro dopo Napoli: c'è l'ipotesi Nazionale. E se la Juve...

Dall'Italia al gioco degli incastri delle grandi squadre, a partire da quella bianconera, Antonio diventerebbe inevitabilmente un uomo mercato considerando che si tratta di uno degli allenatori più vincenti d’Italia
2 min
TagsContenapoli

Conte, quale futuro. Da lunedì, se l’addio al Napoli sarà confermato, comincerà inevitabilmente la caccia alla nuova panchina del tecnico leccese. Dall'ipotesi Nazionale al gioco degli incastri delle grandi squadre, a partire dalla Juve, Antonio diventerebbe inevitabilmente un uomo mercato considerando che si tratta di uno degli allenatori più vincenti d’Italia. Il dominatore degli ultimi sedici anni di calcio italiano insieme con Allegri. 

I numeri con il Napoli e quelli con la Juve

Da Napoli-Modena, trentaduesimi di Coppa Italia giocati il 10 agosto 2024 al Maradona, Conte ha diretto il Napoli 90 volte: 75 volte in Serie A, con la media di 2,07 punti a partita; 8 in Champions; 2 in Supercoppa italiana; 5 in Coppa Italia. Con quella di domenica farà 91. In due stagioni quasi complete ha conquistato lo scudetto 2024-2025 e la Supercoppa 2025 a Riyadh, battendo il Milan in semifinale e il Bologna in finale. Contro l'Udinese, davanti al pubblico del Maradona, Conte potrebbe quindi salutare la maglia azzurra. Nel caso la Juve decidesse di cambiare gestione tecnica interrompendo l'esperienza di Spalletti, il nome di Conte tornerebbe con prepotenza. Da giocatore in 13 stagioni con la maglia bianconera ha collezionato 418 presenze e 43 gol. Poi gli impressionanti numeri da allenatore: dal 2011 al 2014 tre campionati e tre scudetti. Il toto Conte è già iniziato.

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