Vuskovic, che rimpianto per le italiane: ora De Zerbi vuole più di 50 milioni di euro

Luka Vuskovic è diventato uno dei difensori più apprezzati in Europa, ma ad oggi rappresenta anche un rimpianto per i club italiani. Il Milan, ad esempio, lo aveva contattato nel dicembre 2022: all’epoca era stato puntato da Maldini e Massara, poco prima del loro addio al club, ma il Tottenham fu molto bravo a bruciare la concorrenza dei rossoneri e anche quella delle grandi società europee. Pagato dagli Spurs 14 milioni di euro, con il tempo ha visto la sua valutazione crescere progressivamente, fino a superare i 50 milioni.