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Vuskovic, che rimpianto per le italiane: ora De Zerbi vuole più di 50 milioni di euro© EPA

Vuskovic, che rimpianto per le italiane: ora De Zerbi vuole più di 50 milioni di euro

Il difensore croato, impegnato ai Mondiali, ha molto mercato. In passato lo voleva Massara al Milan
Eleonora Trotta
1 min
TagsVuskovicde zerbi

Luka Vuskovic è diventato uno dei difensori più apprezzati in Europa, ma ad oggi rappresenta anche un rimpianto per i club italiani. Il Milan, ad esempio, lo aveva contattato nel dicembre 2022: all’epoca era stato puntato da Maldini e Massara, poco prima del loro addio al club, ma il Tottenham fu molto bravo a bruciare la concorrenza dei rossoneri e anche quella delle grandi società europee. Pagato dagli Spurs 14 milioni di euro, con il tempo ha visto la sua valutazione crescere progressivamente, fino a superare i 50 milioni.

Il blitz del Brighton

Reduce dal prestito all’Amburgo, il classe 2007 è sceso in campo con la maglia Croazia nella partita persa contro l’Inghilterra per 4-2. In Patria non hanno dubbi sul suo valore: lo stesso ds dello Shakhtar Srna, in alcune interviste, lo ha definito un talento assoluto. La stagione da protagonista con la maglia dell’Amburgo gli ha permesso di attirare anche le attenzioni delle grandi società tedesche. Da qualche giorno, però, il Brighton fa sul serio e spera di arrivare a dama, De Zerbi permettendo.

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