Il mercato dei poveri

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Bei tempi quando si apriva il giornale al bar, col cornetto in sospensione, e si scopriva ogni volta di avere una squadra nuova. Non era tutto vero, non era vero quasi niente, ma non interessava a nessuno: quel rito serviva a fare morale, ad assumere dosaggi di vera energia, come e quanto il cornetto alla crema. C’era dipendenza e gli spacciatori di bombe lavoravano alla grande. Tutto finito. Quei tifosi che siamo stati sono adesso mummificati i
Sblocca tutta l'intervista esclusiva
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS