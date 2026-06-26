Il mercato dei poveri

Bei tempi quando si apriva il giornale al bar, col cornetto in sospensione, e si scopriva ogni volta di avere una squadra nuova. Non era tutto vero, non era vero quasi niente, ma non interessava a nessuno: quel rito serviva a fare morale, ad assumere dosaggi di vera energia, come e quanto il cornetto alla crema. C’era dipendenza e gli spacciatori di bombe lavoravano alla grande. Tutto finito. Quei tifosi che siamo stati sono adesso mummificati i