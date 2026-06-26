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venerdì 26 giugno 2026
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Il mercato dei poveri

Si fa forte la mesta sensazione che lunedì 29 non si apra il mercato, ma si chiuda un’epoca
Cristiano Gatti
1 min
TagsCalciomercato

Bei tempi quando si apriva il giornale al bar, col cornetto in sospensione, e si scopriva ogni volta di avere una squadra nuova. Non era tutto vero, non era vero quasi niente, ma non interessava a nessuno: quel rito serviva a fare morale, ad assumere dosaggi di vera energia, come e quanto il cornetto alla crema. C’era dipendenza e gli spacciatori di bombe lavoravano alla grande. Tutto finito. Quei tifosi che siamo stati sono adesso mummificati i

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