Atletico Madrid, è ufficiale l'arrivo di Grimaldo

Alejandro Grimaldo è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid . Dopo il mancato arrivo di Cucurella, trasferitosi al Real, il Cholo viene più che accontentato ed ora vede la propria rosa arricchirsi con un giocatore di livello assoluto. Lo spagnolo classe 1995 ha firmato un contratto che lo legherà alla corte di Simeone fino a giugno 2030.

Il comunicato ufficiale

"L'Atlético de Madrid e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alejandro Grimaldo, che ha firmato per il nostro club fino al 30 giugno 2030.

Lo spagnolo è un terzino sinistro versatile che può giocare anche come esterno, centrocampista centrale e persino centrocampista offensivo. Si distingue per la sua abilità tecnica e la sua visione di gioco, che gli consentono di dare il suo contributo in attacco segnando gol e fornendo assist.

Nato il 20 settembre 1995 a Valencia, Grimaldo ha militato nelle giovanili dell'Atlético Vallbonense, del Valencia CF e dell'FC Barcelona, dalla cui squadra riserve è stato ingaggiato dal Benfica nel dicembre 2015. Indossando la maglia del club di Lisbona, ha collezionato 303 presenze, segnando 27 gol e fornendo 66 assist in sette stagioni e mezzo, durante le quali ha vinto quattro titoli di campionato, tre Supercoppe, una Coppa e una Coppa di Lega.

Nell'estate del 2023 è passato al Bayer Leverkusen, con il quale ha collezionato 145 presenze – segnando 30 gol e fornendo 45 assist. Grimaldo è stato una figura chiave nella storica doppietta del club in Bundesliga e Coppa di Germania nella stagione 2023/24 –in cui si è classificato secondo anche in UEFA Europa League– e nella vittoria nella Supercoppa di Germania all'inizio della stagione successiva.

Nazionale spagnolo fin dalle giovanili, ha vinto gli Europei UEFA Under 19 nel 2012. Grimaldo ha fatto il suo debutto da senior il 16 novembre 2023 nella vittoria per 3-1 della Spagna su Cipro in una partita di qualificazione per UEFA Euro 2024, torneo che avrebbe poi vinto. Il terzino sinistro cercherà di ripetere il successo nella Coppa del Mondo FIFA 2026."

Al Bayer Leverkusen andranno circa 23 milioni di euro bonus compresi; nell'ultima stagione in Germania l'esterno valenciano ha fatto registrare 8 gol e 9 assist in 29 presenze. L'Atletico rinforza dunque la catena di sinistra vista l'imminente partenza di Ruggeri, prossimo ad un rientro in Italia.