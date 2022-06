"West Ham scatenato: oltre a Eriksen riflettori puntati su Maehle"

West Ham su Eriksen e Maehle

Il classe '92, dopo l'addio ai nerazzurri a causa dei problemi accusati durante gli scorsi Europei, si è messo in mostra nella seconda parte dell'ultima stagione con la maglia del Brentford (un gol e quattro assist in 11 presenze complessive) e ora è svincolato. Su di lui, però, ci sono anche il Manchester United e il Tottenham di Antonio Conte, tecnico che lo ha fortemente voluto all'Inter a gennaio del 2020. Maehle, invece, è arrivato appena un anno dopo in Italia, alla corte di Gian Piero Gasperini. All'Atalanta, grazie al tecnico piemontese, è cresciuto molto anche in fase difensiva e ha fatto esperienza in campo europeo collezionando cinque presenze in Champions League e tre, condite anche dal gol in Grecia contro l'Olympiakos, in Europa League. Dotato di grande corsa, fa della duttilità la propria forza: può giocare anche sulla fascia di sinistra.