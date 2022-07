Atalanta, c'è Lookman in attesa di Pinamonti: ecco cosa serve per l'attaccante dell'Inter

Si avvicina il colpo Ademola Lookman per l' Atalanta . L'esterno del Lipsia, valutato sui 15 milioni di euro, è al centro di una trattativa molto calda che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Nel frattempo, è sfumato definitivamente Nuno Tavares . C'era l'accordo col giocatore, ma è mancato quello con il club inglese disposto a cedere il portoghese solo con la formula del prestito secco. L'impasse degli ultimi giorni ha favorito così il Marsiglia , che ha deciso di stringere i tempi arrivando ad un'intesa di massima con i Gunners.

Pinamonti, solo Atalanta: ecco cosa manca per l'accordo totale

Andrea Pinamonti non cambia idea. Dopo il secondo rifiuto alla Salernitana, ribadito anche nelle ultime ore, l’attaccante classe '99 punta ad uno scatto di carriera. Nello specifico punta all’Atalanta, ovvero alla squadra con cui flirta da tempo e che reputa l’ideale per le sue caratteristiche. Per la chiusura dell’affare servono però due cose: l’accordo tra l'Inter e i bergamaschi sui 20 milioni (con l’ad Marotta intenzionato ad inserire una recompra nell’affare), e la garanzia sulla cessione di uno tra Muriel e Zapata. Questo perché l’ex Empoli vuole essere rassicurato sul minutaggio e sulla centralità nel progetto di Gasperini.