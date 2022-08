Atalanta su Hojlund, ma Djimsiti va ko

BERGAMO - « Lo dico perché forse qualcuno fa fatica a capire: l'Atalanta ha bisogno di più attaccanti, lo dico da anni ». Uno sfogo, ma allo stesso tempo una richiesta ben precisa, ribadita ancora una volta a mercato aperto, per poter cercare di mantenere alta l'asticella. Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa al termine di Atalanta-Milan non sono state per nulla casuali, anzi: il tecnico nerazzurro ha evidenziato il concetto prendendo ad esempio un Milan ben fornito in avanti e con delle soluzioni messe in campo da Pioli che avrebbero potuto cambiare la partita.

I profili

L'allenatore atalantino non ha mai indicato nomi, ma lì davanti cerca un attaccante alla Ilicic (o alla Gomez) che sia in grado di spaccare in due le difese avversarie, soprattutto quelle chiuse a doppia mandata. Venti le gare in cui ci sono state difficoltà simili, quella striscia negativa rimasta in testa al Gasp e su cui la società deve focalizzarsi in fase di mercato: un periodo troppo lungo per essere soltanto una coincidenza e sul quale il tecnico di Grugliasco sta insistendo sin dal ritiro di Clusone. L’ipotesi di Hojlund, centravanti dello Sturm Graz, rimane complicata, ma davanti servono altre caratteristiche per invertire la rotta.

Difesa ko

La sfortuna comunque inciderà sugli ultimi giorni di mercato in casa nerazzurra: Djimsiti è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro, i tempi di recupero tra degenza e rientro in gruppo sfiorano i due mesi. Senza dimenticare lo stop di Palomino dovuto alla positività al Clostebol Metabolita (da capire ancora quale sarà la squalifica effettiva): due assenze pesanti che obbligano a tornare sul mercato dei difensori. Al centro della difesa sarà necessario sfogliare la margherita, magari nella lista dei cedibili in prestito, mentre nelle ultime ore la dirigenza ha alzato il pressing per Borna Sosa, esterno dello Stoccarda. Non solo uomini di fantasia e da più di sei gol a stagione, la Dea dovrà rifarsi il look pure in difesa sfruttando gli ultimi giorni di mercato.