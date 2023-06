Calciomercato Atalanta, Lammers saluta e passa ai Glasgow Rangers

BERGAMO - Primo movimento in uscita in chiave calciomercato per l' Atalanta . Il primo luglio sarà ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Sam Lammers , attaccante olandese classe '97, ai Glasgow Rangers .

Atalanta, Lammers saluta: si traferirà ai Glasgow Rangers

Sam Lammers saluta l'Atalanta e la Serie A per trasferirsi a titolo definitivo ai Glasgow Rangers in Scozia. Previste entro mercoledì mattina le visite mediche con il club scozzese. L'attaccante olandese classe '97, prelevato nell'estate del 2020 dal Psv Eindhoven, 2 gol in 19 presenze nerazzurre, è reduce dal terzo prestito consecutivo: Eintracht Francoforte (2 gol ed Europa League vinta) alla seconda stagione, Empoli e poi Sampdoria alla terza con una marcatura per parte.