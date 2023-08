Scamacca all'Atalanta, è ufficiale: il comunicato

Ora è ufficiale: l'Atalanta ha acquistato Gianluca Scamacca dal West Ham. Il club nerazzurro ha ufficializzato la chiusura dell'operazione con un comunicato. Scamacca torna in serie A dopo una sola stagione. La scorsa estate era stato ceduto dal Sassuolo al club inglese, con il quale ha vinto la Conference League. Con la maglia del West Ham ha collezionato 16 presenze e 3 reti in Premier League.

Scamacca, il comunicato dell'Atalanta

"Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Ham United F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Scamacca", ha scritto il club nerazzurro nel comunicato ufficiale, nel quale elenca tutta la carriera del centravanti. "Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra", la chiusura della nota.

Scamacca, il ringraziamento a Gasperini

Gianluca Scamacca ha ringraziato Gian Piero Gasperini e la società nerazzurra attraverso il canale ufficiale del club:" L'allenatore mi ha detto che ho qualità nascoste che però lui vede: è la cosa che mi ha colpito di più. Direttore e mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividono le mie stesse idee - ha proseguito l'attaccante romano -. Questo è il posto più giusto da dove ripartire, l'ambiente ideale per me. Giocare tante competizioni è bello, perché si lotta per più obiettivi, è un grande stimolo". Scamacca ricorda le sfide contro i nerazzurri da avversario: "Una squadra tosta, da avversario andava sempre forte: ogni volta ci si faceva il segno della Croce". Infine, su Bergamo e i tifosi: "Ho avuto un'impressione bellissima. A Bergamo non c'ero mai stato. Ieri sera ho fatto un giretto, la città è bellissima. Anche il centro sportivo di Zingonia lo è: ho sensazioni molto positive. Non vedo l'ora di giocare allo stadio e di sentire gridare ed esultare il pubblico".

Scamacca, il saluto al West Ham

L'attaccante italiano ha poi salutato il West Ham con un post sul suo profilo Instagram: "Grazie di tutto Hammers. Abbiamo vissuto un breve viaggio insieme ma sono molto grato per i momenti trascorsi e per aver vissuto la vittoria di un trofeo europeo per gli incredibili sostenitori di questo club. Auguro a tutti i membri del club tutto il successo per il futuro. Ora per una nuova avventura".