Zapata alla Roma, la frase di Gasperini che conferma tutto

REGGIO EMILIA - Aver schierato Zapata non vuol dire toglierlo dal mercato: o almeno questo lascia intendere Gasperini a Dazn: "Se ho Zapata a disposizione e sta bene, lo faccio giocare. Non mi metterò mai di traverso o a favore o contro a una sua scelta. E così anche per Muriel. Sono giocatori a cui devo tanto, decideranno loro con la società cosa fare. Se restano sono felice, se partono lo sarò altrettanto per loro". Il tecnico dell'Atalanta prosegue affermando che "Le cessioni hanno dato l'opportunità all'Atalanta di pensare a un ringiovanimento, mi si mette nella condizione di nuove sfide. C'è chi dice vincere il campionato, mi sembra eccessivo. Il modo per tenere l'Atalanta ad alti livelli è questo. Adesso abbiamo la possibiltà di inserire gente fresca che ha fatto stagioni non fortunate come Scamacca o De Ketelaere. De Ketelaere-Ilicic? Molti fanno il paragone, è un po' presto".