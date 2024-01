Atalanta, visite mediche per Hien, poi la firma sul contratto

Hien all'Atalanta, i dettagli

Il difensore svedese ha raggiunto una clinica di Milano per le visite mediche che anticipano la firma con l'Atalanta. Hien sarà regolarmente a disposizione di Gasperini per il big match con la Roma di domenica prossima, quando le due squadre si affronteranno all'Olimpico per l'ultimo atto del girone d'andata. Classe '99 e nazionale svedese, in stagione Hien ha totalizzato 11 presenze con il Verona. Per lui è pronto un contratto con scadenza 2028.