Percassi conferma l'addio di Muriel all'Atalanta: "Ci siamo"

L'era di Luis Muriel con la maglia dell' Atalanta va verso la conclusione. Dopo quattro stagioni e mezze, l'attaccante colombiano ha deciso di lasciare Bergamo per firmare con Orlando , in MLS. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi .

Atalanta, Percassi sul futuro di Muriel

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Diciamo che il trasferimento di Luis (Muriel, ndr) si sta concretizzando e andrà in porto nelle prossime ore. Quando succedono cose del genere non c'è l'opportunità di salutare in maniera adeguata un protagonista che ha fatto la storia, ma quello che certamente posso garantire a nome della società è che ci sarà modo di invitarlo a Bergamo prima della fine della stagione, nel caso in cui tutto dovesse concretizzarsi. Questo perché il nostro pubblico possa salutarlo adeguatamente".