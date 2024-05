Atalanta, Juric o Palladino in caso di addio di Gasperini

M'ama non m'ama, rimango o vado via, chiudo un cerchio oppure alzo l'asticella, ma lontano da Bergamo. Dubbi leciti, interrogativi genuini, domande quasi necessarie dopo la vittoria di un trofeo che all'Italia mancava ormai da 25 anni. Appena alzata al cielo d'Irlanda l'Europa League Gian Piero Gasperini ha dovuto rispondere a quel dilemma che ormai da settimane aleggia in tutta Bergamo. «Il futuro? Come dice il presidente alle volte sono un po' pesante. La verità è che voglio migliorare sempre, ho l'ambizione di fare sempre qualcosa in più. Resto? Devo parlare con il presidente tra domani e dopodomani. Adesso facciamo una festa enorme. Se dovessi scegliere il momento di uscire è questo, no? (ride). Dai, penso di no», ha dichiarato ai microfoni della Rai. Messaggi criptici, ma allo stesso tempo segnali abbastanza chiari : a breve ci sarà una svolta, in un modo o nell'altro.

Juric e Palladino sulla lista dell'Atalanta

E in caso d'addio? L'Atalanta potrebbe virare su Ivan Juric, figliol prodigo ed erede naturale del tecnico nerazzurro: un calcio a tratti simile ma più fisico, per certi aspetti un pizzico differente. L'intensità però è sempre la stessa. Sulla lista c'è pure Raffaele Palladino, altro discepolo gasperiniano che a Monza è riuscito ad esprimere la propria filosofia pallonara grazie a Andrea Colpani, altro prodotto del vivaio di Zingonia. Quel che è certo è che la società vuole mantenere alta l'asticella piazzata fin lassù dalla vittoria dell'Europa League, verrà dunque scelto un profilo in grado di saper dare la giusta linea di continuità con una squadra che al di là del trofeo europeo in otto anni ha conquistato quattro qualificazioni in Champions (senza tralasciare i piazzamenti record in campionato). L'ago della bilancia non riguarda dunque il club, tutto è nelle mani di un tecnico che ora vuole dare un'ulteriore scossa, come accaduto già negli anni precedenti: di sicuro oggi ci sarà un bel foglio sulla scrivania. Da riempire. O da lasciare in bianco, senza un'altra poesia.