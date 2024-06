Atalanta, ufficiale il riscatto di De Ketelaere: il comunicato

BERGAMO - "Atalanta BC è lieta di comunicare che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà del Club nerazzurro. Nella stagione 2023/24 l’attaccante belga ha pienamente soddisfatto le aspettative, mettendo a segno 14 reti e fornendo 11 assist-gol nelle 50 partite disputate con l’Atalanta in tutte le competizioni (Serie A TIM, UEFA Europa League e Coppa Italia Frecciarossa). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club si compiacciono della permanenza in nerazzurro di Charles, al quale augurano le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nel prosieguo della sua carriera sportiva a Bergamo”. Questo il comunicato con il quale l’Atalanta ha annunciato il riscatto del belga, uomo in più della stagione passata agli ordini di Gasperini. Dopo un anno anonimo al Milan è rinato a Bergamo.