Atalanta, perché lo United ha puntato Carnesecchi e cosa è successo con Onana

Il Manchester United conosce alla perfezione i numeri e la storia di Marco Canesecchi. Gli osservatori dei Red Devils hanno infatti studiato da vicino durante questa stagione il portiere della Nazionale, protagonista in Italia ed Europa con l'Atalanta, e tra i migliori d'Europa per interventi e prestazioni offerte. È lui quindi il primo obiettivo in caso di cessione di André Onana: l'ex Inter ha deluso ed è finito nei radar del Monaco. Gli inglesi stanno trattando anche altri portieri, tra cui Emiliano "Dibu" Martinez dell'Aston Villa, ma il nome di Carnesecchi è lì, in cima alla graduatoria, anche se non sarà facile convincere l'Atalanta a cederlo.