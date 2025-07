Retegui all'Al-Qadsiah: perché la famiglia del calciatore ha avuto un ruolo fondamentale

La famiglia di Mateo Retegui ha avuto un ruolo fondamentale nella scelta dell'italo-argentino. Le persone più vicine al calciatore hanno infatti dato piena disponibilità al trasferimento immediato in Arabia Saudita. Un consenso importante, che ha agevolato la trattativa con l'Al-Qadisiah e spianato la strada per un contratto da 16 milioni di euro più 3 di bonus, all'anno. L'Atalanta non aveva l'esigenza di cederlo o di fare cassa, ma ha preteso e ottenuto la cifra che voleva, ovvero quasi 70 milioni di euro: per la precisione 66, considerando anche il premio di solidarietà.