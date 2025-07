Lookman, aut aut Atalanta all'Inter: "Decidiamo noi se cederlo, certo non in prestito con obbligo di riscatto"

L'aut aut dell'Atalanta all'Inter non poteva essere più chiaro. In soldoni: Lookman vuole lasciare Bergamo? Decidiamo noi se cederlo, ma alle nostre condizioni e non a quelle che vi hanno detto gli agenti del giocatore. Non certo per 40 milioni di euro, somma insufficiente, considerato il valore del terzo marcatore dell'ultimo campionato (15 gol, ai quali aggiungerne 5 in Champions League). Di sicuro, non lo venderemmo mai ricorrendo alla formula del prestito con obbligo di riscatto che ci avete proposto. Ausilio ha dichiarato: l'Inter non aspetterà in eterno? Non è un nostro problema. Lookman è sotto contratto sino al 30 giugno 2027. È già d'accordo con voi? Ne prendiamo atto. Però, o si tratta da una base di 50 milioni di euro o non se ne fa nulla. Anche perché, un anno fa, l'impegno scambiato con Lookman era di lasciarlo partire sì nell'estate 2025, ma al prezzo stabilito dall'Atalanta. Con la possibilità di cederlo pure all'estero.