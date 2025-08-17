Atalanta, arriva Zalewski dall'Inter: i dettagli del contratto dell'esterno polacco

Tutto confermato su Nicola Zalewski: Atalanta e Inter hanno trovato oggi l'accordo per il trasferimento dell'esterno polacco a Bergamo, sulla base di 17 milioni di euro. L'ex Roma, riscattato lo scorso giugno dai nerazzurri, è pronto quindi a iniziare già una nuova avventura e lo farà proprio agli ordini di Ivan Juric, che lo ha allenato nella sua breve e negativa parentesi alla Roma. Lunedì il calciatore sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto di quattro anni, più due di opzione.