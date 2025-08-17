Atalanta, arriva Zalewski dall'Inter: i dettagli del contratto dell'esterno polacco

Tutto confermato su Nicola Zalewski: Atalanta e Inter hanno trovato oggi l'accordo per il trasferimento dell'esterno polacco a Bergamo, sulla base di 17 milioni di euro. L'ex Roma, riscattato lo scorso giugno dai nerazzurri, è pronto quindi a iniziare già una nuova avventura e lo farà proprio agli ordini di Ivan Juric, che lo ha allenato nella sua breve e negativa parentesi alla Roma. Lunedì il calciatore sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto di quattro anni, più due di opzione.
Il ruolo di Chivu nell'affare
Molto stimato dall'ex Simone Inzaghi, Zalewski era scivolato nelle gerarchie di Cristian Chivu. Il rischio per il classe 2002 sarebbe stato quindi quello di trovare poco spazio. Adesso, con Ivan Juric a Bergamo, l'obiettivo è quello di giocare con maggiore continuità.