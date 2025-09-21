Krstovic segna una doppietta: l'Atalanta se lo coccola, ma spunta un retroscena

È iniziata la fase due per Krstovic . Dopo le stagioni al Lecce, oggi l’attaccante montenegrino ha firmato la sua prima doppietta con la maglia dell'Atalanta. Una prestazione importante per lui, tra i calciatori più attesi in A, e protagonista assoluto contro il Torino. Il suo mercato è stato dinamico: a giugno il Leeds ha fatto il possibile per ingaggiarlo, ma lui voleva rimanere in Serie A per vestire la maglia di una big.

Anche i bianconeri avevano pensato a Krstovic

La mancata cessione di Dovbyk ha impedito alla Roma di affondare il colpo, e lo stesso Milan ha fatto altre scelte. A un certo punto, c’è stato un contatto con la Juventus che, visto il momento di Milik, ha pensato a una terza punta affidabile. Ma è stata l’Atalanta ad offrire i soldi richiesti dal Lecce, convincendo anche il montenegrino, determinato a fare il salto di qualità. Pagato 25 milioni più il 20% sulla rivendita, a Bergamo sono convinti che il suo valore possa crescere ancora.