Dalla Turchia: "Lookman addio Atalanta, ha detto sì al Galatasaray"

Il futuro di Ademola Lookman sembra sempre più lontano dall'Atalanta. Dopo la rottura in estate e la trattativa con l'Inter, che non si è concretizzata, l'attaccante nigeriano ha ricucito i rapporti con il club nerazzurro, ed è tornato a giocare con regolarità. L'ex tecnico dei bergamaschi Ivan Juric (esonerato e sostituito da Raffaele Palladino) lo aveva reinserito nel blocco dei titolari, prima della lite nel corso di Marsiglia-Atalanta, successiva alla sua sostituzione. Lookman, alla ripresa del campionato, si metterà a disposizione del nuovo tecnico dei nerazzurri, ma la possibilità che possa lasciare Bergamo resta sempre molto alta. In Turchia sono convinti che il futuro dell'attaccante sarà al Galatasaray.