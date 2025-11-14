Dalla Turchia: "Lookman addio Atalanta, ha detto sì al Galatasaray"
Il futuro di Ademola Lookman sembra sempre più lontano dall'Atalanta. Dopo la rottura in estate e la trattativa con l'Inter, che non si è concretizzata, l'attaccante nigeriano ha ricucito i rapporti con il club nerazzurro, ed è tornato a giocare con regolarità. L'ex tecnico dei bergamaschi Ivan Juric (esonerato e sostituito da Raffaele Palladino) lo aveva reinserito nel blocco dei titolari, prima della lite nel corso di Marsiglia-Atalanta, successiva alla sua sostituzione. Lookman, alla ripresa del campionato, si metterà a disposizione del nuovo tecnico dei nerazzurri, ma la possibilità che possa lasciare Bergamo resta sempre molto alta. In Turchia sono convinti che il futuro dell'attaccante sarà al Galatasaray.
Galatasaray, il pressing di Osimhen e l'offerta
Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il club giallorosso vorrebbe portare l'attaccante nigeriano a Istanbul già a gennaio. A spingere per la riuscita della trattativa sarebbe Victor Osimhen, che starebbe provando a convincere il connazionale a trasferirsi in Turchia. I dirigenti del Galatasaray avrebbero offerto al calciatore un ingaggio da nove milioni a stagione, ottenendo il suo assenso. Ora, secondo la ricostruzione del quotidiano turco, bisognerà convincere l'Atalanta.