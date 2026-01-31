Lookman, l'Atalanta ha fatto una richiesta precisa al Fenerbahce: i dettagli

In mattinata c'è stato un nuovo round tra l'Atalanta e il Fenerbahce per Ademola Lookman. Le due società hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento del nigeriano sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus e, da quanto trapela, restano in contatto per trovare l'intesa sui termini di pagamento. La Dea, infatti, chiede un versamento iniziale di 25 milioni di euro, mentre i turchi vorrebbero rispettare le condizioni pattuite in precedenza. Il Galatasaray è già uscito di scena, mentre l'Atletico Madrid non si è ancora avvicinato alle richieste dei nerazzurri.