sabato 31 gennaio 2026
Lookman, l'Atalanta ha fatto una richiesta precisa al Fenerbahce: i dettagli© LAPRESSE

Lookman, l'Atalanta ha fatto una richiesta precisa al Fenerbahce: i dettagli

L'attaccante ha l'accordo con i turchi per un contratto da 9 milioni di euro a stagione
Eleonora Trotta
1 min

In mattinata c'è stato un nuovo round tra l'Atalanta e il Fenerbahce per Ademola Lookman. Le due società hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento del nigeriano sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus e, da quanto trapela, restano in contatto per trovare l'intesa sui termini di pagamento. La Dea, infatti, chiede un versamento iniziale di 25 milioni di euro, mentre i turchi vorrebbero rispettare le condizioni pattuite in precedenza. Il Galatasaray è già uscito di scena, mentre l'Atletico Madrid non si è ancora avvicinato alle richieste dei nerazzurri. 

Fenerbahce, tifosi in attesa di Lookman

Questa trattativa è seguita con particolare coinvolgimento dai tifosi del club turco che, da tempo, sognano di abbracciare l'attaccante nigeriano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

