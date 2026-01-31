Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Lookman all'Atletico Madrid: i dettagli dell'ultima offerta che ha convinto il calciatore© ANSA

Il nigeriano ha detto sì alla proposta per un contratto da 6 milioni di euro a stagione
Eleonora Trotta
1 min

Ademola Lookman all'Atletico Madrid. Dopo l'intesa raggiunta con l'Atalanta, sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus, è arrivata anche quella con il nigeriano. Il calciatore, escluso dai convocati per la partita contro il Como, ha infatti detto sì all'ultima proposta per un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Decisiva la volontà della società nerazzurra che, anche per motivi di rapporti tra club, ha preferito cedere Lookman agli spagnoli. In ogni caso, la discussione con il Fenerbahce si era bloccata sulle garanzie bancarie e sulle modalità di pagamento. La società di Istanbul non ha infatti accettato la richiesta di versare una prima rata di 25 milioni di euro.

 

 

Tutte le news di Calciomercato Atalanta

