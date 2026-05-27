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mercoledì 27 maggio 2026
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Ederson a un passo dal Mancheter United: la cifra che incasserà l'Atalanta è di tutto rispetto

Il centrocampista brasiliano pronto a giocare in Premier League la prossima stagione. Anticipato l'Atletico Madrid
1 min

Sarà quasi sicuramente in Premier il futuro di Ederson. Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta è pronto a trasferirsi al Manchester United. La trattativa sarebbe in chiusura con il giocatore deciso a vestire la maglia dei Red Devils per una cifra vicina ai 45 milioni di euro.

Lo United per Ederson vince la concorrenza dell'Atletico Madrid

Si dovrebbe chiudere dopo quattro stagioni l'avventura di Ederson all'Atalanta, un'esperienza vincente culminata con la vittoria dell'Europa League. Il club inglese si era già fatto avanti per lui nelle stettimane scorse, una mossa per anticipare la concorrenza dell'Atletico Madrid di Simeone. 

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