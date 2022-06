Cambiaso e Lovato, il Bologna va avanti

BOLOGNA - Ci proverà fino all'ultimo il Bologna. Sartori non mollerà la presa su due importanti obiettivi: Cambiaso e Lovato. E per quanto riguarda l'ex Genoa, poco importerà se l'esterno arriverà nella città felsinea con la formula del prestito (secco o con diritto di riscatto) dalla Juventus. Come d’altra parte sarebbe potuto accadere se Cambiaso fosse stato acquistato dall’Inter. Nelle ultime settimane Sartori e Di Vaio hanno fatto di tutto e di più per poterlo chiudere direttamente ma non c’è stato niente da fare, perché questo esterno di 22 anni non si oppone tanto al trasferimento al Bologna quanto perché vuole eventualmente arrivarci appartenendo a una squadra da scudetto. E ciò potrebbe anche accadere, a meno che nel corso del ritiro Max Allegri rivisiti la sua attuale idea, quella che a Cambiaso sarà data la possibilità di andare a giocare con continuità per un campionato, se non addirittura due, prima di tornare in pianta stabile alla Juve. Da qui nascono le speranze di Sartori e Di Vaio di poter fare bingo. Certo che non è la soluzione migliore quella del prestito, ma quantomeno consente al Bologna di preparare un investimento per il domani in quel ruolo, dopo che Charalampos Lykogiannis è stato preso a parametro zero. Come dire: uno tra Josh Doig dell’Hibernian, classe ‘2002, o Doron Leidner, classe ‘2002, dell’Hapoel Tel Aviv potrebbe essere ugualmente acquistato. Se non subito, almeno entro la fine del mercato. Sempre viva pure la pista Matteo Lovato, con Sartori e Di Vaio che aspetteranno che Atalanta e Salernitana prenderanno un decisione sul suo conto.