Calciomercato Bologna, ufficiale: biennale per Lykogiannis

BOLOGNA - Charalampos Lykogiannis (28 anni) è il primo acquisto dell'estate da parte del Bologna. Terzino sinistro, ex Cagliari, Sturm Graz e Olympiacos, il calciatore greco arriva da svincolato, a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il club sardo. Questo l'annuncio del Bologna: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Charalampos Lykogiannis". Il calciatore ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.