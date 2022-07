Bologna, avanti tutta per Ilicic e Lovato

Ilicic, la convinzione

Ilicic è ovviamente il punto essenziale, il giocatore su cui si sta facendo il lavoro più grosso. Con l’Atalanta, sì. Ma anche e soprattutto con il giocatore. Sartori sta trattando con il suo ex club per riuscire a portare sotto le due torri il campione sloveno. Un acquisto a costo zero, e con l'inserimento nel contratto di una clausola che tuteli le due parti in causa. Da Zingonia filtrano indiscrezioni importanti: l’ingaggio di Ilicic sarebbe di 1,8 milioni netti e lo sloveno vorrebbe che gli fosse confermato. Ilicic verrebbe a Bologna volentieri. Non è solo un colpo, ma è anche la creazione di un progetto nuovo. Ilicic-Arnautovic (con Barrow in aggiunta) infiamma già la città. L’età dello sloveno, 35 anni il prossimo gennaio, non preoccupa. E nemmeno il fatto che nel 2022 abbia giocato una sola partita. Il Bologna vuole Ilicic, anche Sartori ci crede. Luca Percassi sarebbe disposto a lasciarlo partire a titolo gratuito. Tra le condizioni ipotetiche e la fattualità del progetto ce ne passa. Le prossime ore, intensissime, saranno decisive.