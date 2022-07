Bologna, c'è Zurkowski: il prezzo è fatto

BOLOGNA - La partenza di Svanberg in casa Bologna, apre alla necessità di riforzare il reparto di centrocampo. E nel mirino dei rossoblù resta Szymon Zurkowski. Il 24enne, che è entrato nel giro della nazionale, rimane un obiettivo per rinforzare la rosa felsinea. Il cartellino del calciatore è di proprietà della Fiorentina, ha giocato le ultime due stagioni e mezzo nell'Empoli. L'ultima in serie A: trentacinque presenze nel massimo campionato italiano condite da sei gol e tre assist. L'Empoli, che non l'ha riscattato per i 4,5 milioni di euro a suo tempo fissati, sta provando a riaverlo ad una cifra più bassa, ma la Fiorentina (che non vuole confermarlo) prova a inserirlo profittevolmente in altre trattative purchè venga vautato almeno 4,5 milioni. Il Bologna segue con interesse questa strada.