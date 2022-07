Bologna, tre piani per il vice Arnautovic

BOLOGNA - Giovanni Sartori ha già tutto pronto. O meglio, sono tre le alternative nei pensieri dell'esperto dirigente per il vice Arnautovic. Ogni giorno nomi di attaccanti vengono accostati al Bologna, ma il suo grande obiettivo era, è e continuerà a essere fino a quando avrà la speranza di poterlo fare Jorgen Strand Larsen, classe 2000, del Groningen. E poco ma sicuro Sartori lo aspetterà fino all’ultimo giorno utile, avendo l’accordo con il calciatore sia per la durata del contratto che per l’ingaggio. In pratica questo giovane attaccante norvegese, 14 gol in Eredivisie, rappresenta il suo piano A da sempre, dal giorno in cui Joey Saputo e Claudio Fenucci gli hanno fatto capire che sarebbe sbarcato a Casteldebole come nuovo responsabile dell’area tecnica rossoblù. Sartori è convinto che gli olandesi finiranno per abbassare numeri e pretese, visto che ad oggi ballano 1.5 milioni tra domanda e offerta. Credeteci, se arrivasse un giorno in cui Sartori dovesse abbandonare Strand Larsen vorrebbe dire che per un motivo o per un altro non ritiene più questa operazione costruttiva dal punto di vista economico, perché per quanto riguarda l’aspetto tecnico no, non la mollerebbe mai. E questo nonostante stia nel frattempo tenendo vivi anche un piano B e un piano C, rappresentati da altri due prospetti molto interessanti. Il piano B è legato a Terem Moffi, 23 anni, attaccante nigeriano del Lorient, mentre il piano C riguarda Arnaud Kalimuendo, compagno di squadra nello scorso campionato di Moffi nel Lorient, ma rientrato a giugno per fine prestito al Psg. Kalimuendo è un 2002 e il club parigino vorrebbe inserirlo nell’operazione Skriniar. Ecco, in questo senso Sartori ha già parlato con Piero Ausilio per costruire eventualmente un affare come quello di Cambiaso con la Juventus, anche se preferirebbe avere Kalimuendo in prestito con diritto di riscatto dal Psg.