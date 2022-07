Calciomercato Bologna, Ravaglia in prestito alla Reggina

BOLOGNA - Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, il Bologna annuncia "di aver ceduto alla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del portiere Federico Ravaglia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023". Il portiere classe '99, alto 196 cm, ha collezionato 53 presenze totali con il Bologna Primavera. Sono quattro invece le partite giocate con la prima squadra dei felsinei. Adesso per Ravaglia una nuova esperienza in Serie B, stavolta con la maglia della Reggina. Nella stagione passata l'estremo difensore ha difeso i pali del Frosinone per 27 volte in campionato.