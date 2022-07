BOLOGNA - Con una nota ufficiale, il Bologna ha reso noto di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Camil Mmaee A Nwameben, classe 2004. Il giocatore passa in maglia rossoblù dallo Standard Liegi, club con il quale nella passata stagione aveva esordito nella massima serie del campionato belga. Mmaee si aggregherà inizialmente alla Primavera di Mister Vigiani, per poi essere valutato in chiave futura in ottica prima squadra.