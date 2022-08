Bologna scatenato: tre rinforzi in 10 giorni. I nomi che arriveranno

BOLOGNA - I 10 giorni di Giovanni Sartori. Ed è consigliabile che il nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna li attraversi di fretta, se non addirittura di corsa, perché ormai il tempo stringe , perché mancano ancora 4 calciatori per il completamento dell’organico, il che rende tra l’altro il Bologna di oggi di sicuro meno forte di quello di ieri, e perché questo campionato sarà più complicato di quello passato. Come dire: almeno per il momento lasciamo stare quello che è stato il diktat di Joey Saputo (nel giorno della presentazione di Sartori) che ha chiesto alla squadra di raggiungere quota 50 punti, questo obiettivo lasciamolo a chi ha fatto investimenti importanti e ha il desiderio di svoltare anche con i fatti e non solo a parole, perché a quel punto sarebbero create aspettative e pressioni ingiustificate e che con il tempo potrebbero diventare addirittura pericolose, considerato che questo Bologna già sarebbe positivo se arrivasse nelle prime posizioni della facciata destra della classifica , restando possibilmente sempre fuori dalla zona a rischio, come è successo in questo ultimo campionato.

L'ora di decidere, tempo scaduto

Deve andare di corsa Sartori, con Claudio Fenucci e Marco Di Vaio che devono anche fargli capire come Bologna con il passare del tempo abbia perso (a ragione, intendiamoci) qualche dose di pazienza e pretenda quanto meno di non vivere più nell’anonimato, perché se hai come presidente un uomo dalle grandi potenzialità economiche come Saputo non puoi sempre accontentarti di quello che passa il convento ma inevitabilmente vorresti cominciare anche a godere, come d'altra parte via via hanno fatto altre società di spessore inferiore al Bologna. Ecco il motivo per il quale i capi del governo rossoblù devono spingere forte sull’acceleratore per recuperare qualche posizione e il tempo che fin qua è stato perduto. Ora, è vero che con i soldi degli altri è molto facile acquistare calciatori, ma come puoi pensare di non pagare la clausola da 8 milioni di euro per Jhon Lucumì quando ne hai incassati addirittura 53 dalle cessioni di Hickey, Svanberg e Theate. E ancora: la Roma pretende dai 9 ai 10 milioni e l’obbligo di riscatto per un calciatore di 27 anni come Shomurodov? Bene, non vuoi farlo? Allora vai a prendere Jorgen Strand Larsen che su per giù costa quanto l’uzbeko ma che di anni ne ha 5 in meno. Certo è che ora è arrivato il tempo di quagliare, di chiudere i tanti scenari che sono stati aperti e di regalare finalmente a Sinisa i rinforzi che gli servono.