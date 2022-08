Calciomercato Bologna, ufficiale: Joaquin Sosa è rossoblù

La nota del Bologna

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo dal Club Nacional de Football il diritto alle prestazioni sportive del difensore Joaquin Sosa. Ventiquattresimo uruguayano della nostra storia, Joaquin è un centrale difensivo mancino classe 2002 in grado di agire anche sulla fascia, dotato fisicamente, di grande statura e abile in marcatura, con buon senso della posizione e attenzione nelle letture delle situazioni di gioco. Nonostante la giovane età vanta già oltre 50 partite giocate fra Rentistas e Liverpool Montevideo, più la gara d’esordio col Nacional in cui debuttò nella primavera 2021 in occasione della finalissima per il titolo, servendo peraltro l’assist a Bergessio per il gol decisivo per il successo. Al Liverpool ha poi conquistato fiducia ed apprezzamenti collettivi: ama difendere alto, cerca l’anticipo, è tempestivo negli interventi, mostra notevole capacità di lancio e di cambiare gioco, gradisce la conduzione della palla e la manovra dal basso. Dall’agosto 2022 passa al Bologna a titolo definitivo".