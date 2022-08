Bologna su Nikola Moro della Dinamo Mosca

BOLOGNA - Zurkowski e Maleh sono due idee che girano al Bologna, ma dalla Russia rimbalza la voce che i rossoblù siano prossimi a chiudere per il centrocampista della Dinamo Mosca Nikola Moro. Non si chiudono qui i rumors dall'estero, visto che, stavolta dalla Francia, giunge la voce che il Bologna avrebbe i fari puntati su Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg. Notizie che potrebbero avvalorare la tesi di un Bologna in procinto di dare a Mihajlovic due centrocampisti, di cui uno già pronto e uno da formare. Il tutto chiaramente in attesa delle prossime, e ultime, puntate su Shomurodov. Proseguono i colloqui con la Roma, ma gli scenari non cambiano visto che i giallorossi continuano a chiedere l'obbligo di riscatto. Sartori invece punta sul diritto o quantomeno a un obbligo legato a determinati obiettivi da raggiungere per il giocatore.