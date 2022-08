Bologna, pressing su Omeragic: Dzemaili il suo sponsor

BOLOGNA - Se Flavius Daniliuc, il difensore classe 2001 del Nizza, viaggia verso Salerno, c’è un altro nome su cui il Bologna vuole investire e puntare forte: è quello di Becir Omeragic, classe 2002, difensore svizzero dello Zurigo. La benedizione è arrivata anche da Blerim Dzemaili , l’ex centrocampista del Bologna con cui il difensore ha vinto l’ultimo campionato svizzero. Omeragic è pronto a essere strappato alla concorrenza - guarda un po’ - del Torino, ormai un avversario spietato del mercato rossoblù su ogni nome, su ogni trattativa, su ogni pista. Forte fisicamente, destro di piede, una buona esperienza internazionale: Omeragic ha già diverse presenze con la maglia della Svizzera fin dalle selezioni giovanili (tre con la nazionale maggiore). È considerato uno dei migliori prospetti del calcio elvetico e il Bologna lo vuole. Il prezzo, però, non è basso: per Omeragic si parla di otto milioni e il Bologna sta valutando modalità di pagamento. Il club rossoblù vorrebbe un prestito con diritto di riscatto , in modo da poter gestire meglio la trattativa anche in futuro. La pista è calda, ma se ne parlerà maggiormente la prossima settimana.

La trattativa

Un week-end, questo, che servirà al dt Sartori e al ds Di Vaio per fare il punto su quello che ancora serve a questo Bologna. La gara del Dall’Ara contro il Verona dirà molto, aiuterà la dirigenza a comprendere davvero i punti fondamentali del mercato. Continua a essere molto calda e concreta la pista di Nikola Moro, 24 anni, centrocampista della Dinamo Mosca. Ci sono molte squadre interessate, ma il club rossoblù sembra in vantaggio per arrivare primo sull’obiettivo. Non positive le indicazioni arrivate ieri da Mosca. Allo Lev Yashin Stadium è andata in scena la sfida tra la Dinamo e lo Spartak. Moro, secondo le indicazioni arrivate nei giorni scorsi, sarebbe dovuto restare in panchina. Il fatto che abbia giocato titolare (sembra per via di alcune indicazioni date dal procuratore) potrebbe ritardare l’operazione.

Il Bologna su Vranckx

Fuori, invece, è rimasto Aster Vranckx. Il giocatore del Wolfsburg non è sceso in campo nella sfida con lo Schalke 04. Indicazioni positive. Il Bologna spera di poterlo vedere già la prossima settimana a Casteldebole. Si devono definire ancora alcuni dettagli, però. Questioni che il Bologna è convinto di risolvere nel giro di qualche giorno. Dunque, ancora passi avanti per Vranckx. Classe 2002, centrocampista che ha corsa, gamba, esplosività, Vrankcx ha bisogno di giocare con continuità. Il Bologna vuole sfruttare i buoni rapporti venutisi a creare con il club tedesco dopo l’operazione Svanberg, passato proprio al Wolfsburg qualche settimana fa. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina. Ma il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo giusto. Capitano del Belgio Under 21, Vrankcx è seguito da molti: Nizza, Lille, Nottingham Forest. Per il giocatore ci vorranno non meno di dieci milioni.