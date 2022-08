Calciomercato Bologna, tutte le piste da Balerdi a Daniliuc

Tra domani e martedì si chiuderà anche per l’ultimo difensore che la dirigenza del Bologna ha in programma di consegnare nelle mani di Sinisa Mihajlovic . L’ultima pista buona e concreta è quella di Leonardo Balerdi, classe 1999 del Marsiglia . Centrale argentino con passaporto italiano, fisicità e agilità in area di rigore. In Ligue1 ha già cominciato con il piede giusto, tant’è che è titolare da tre partite. Tuttavia, dopo l’arrivo di un difensore più esperto, il Marsiglia sembra pronto a cedere Balerdi . Quella dell’italo-argentino non è l’unica pista. Restano sempre in corsa Becir Omeragic , classe 2002, astro nascente del calcio svizzero (tra l’altro è anche un Nazionale) e uno dei giocatori più importanti dello Zurigo. I contatti ci sono stati, ma il Bologna deve vincere anche la concorrenza della Roma , che sta corteggiando il ragazzo già da giorni. L’altro nome per la difesa è quello di Pantelis Chatzidiakos , 25 anni dell'Az Alkmaar. Da non escludere nemmeno la pista Flavius Daniliuc del Nizza (almeno finché non avrà chiuso definitivamente con la Salernitana).

Bologna, arrivi

Mihajlovic lo ha detto chiaramente: «Numericamente qualcosa manca. Non titolari, più riserve». Per questo Sartori e Di Vaio sono al lavoro per soddisfare tutte le richieste del tecnico. Intanto, ieri, è arrivato Joshua Zirkzee, 21 anni, ormai ex Bayern Monaco, che domani effettuerà le visite mediche all’Isokinetic. Un colpo da 8,5 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale del 35% sulla plusvalenza. Ieri il bomber olandese è arrivato in Italia, ha conosciuto Joey Saputo e ha assistito alla sfida contro il Milan. Già da domani (non più tardi di martedì) sarà a disposizione del tecnico. L’idea, se tutto dovesse andare nel verso giusto, è averlo a disposizione già per la sfida del Dall’Ara contro la Salernitana. Zirkzee chiude anche il discorso attaccanti in entrata, e non è poco visto che Mihajlovic lo vede al fianco di Arnautovic (e non come suo vice). Chiusa dunque anche la pista Shomurodov, la punta uzbeka della Roma.

Bologna, uscite

C’è però anche il capitolo uscite, in casa Bologna. E non tutte sono semplici. In avanti ora c’è abbondanza ma l’idea della dirigenza è tenere i gioielli Barrow e Orsolini (è arrivato un secco no all’Espanyol) e lasciar andare via Sansone. L’attaccante vorrebbe però resistere un altro anno sotto le due torri. In uscita anche Emanuel Vignato, sempre più corteggiato dalla Sampdoria. Ma anche per lui Mihajlovic farà valutazioni sulla base delle opportunità.