Bologna, Moro si presenta: "Mi ispiro a Modric, mostrerò le mia qualità"

BOLOGNA - Presentazione per il nuovo rinforzo in casa Bologna, il centrocampista croato classe 1998, Nikola Moro, arrivato in prestito dalla Dinamo Mosca. Queste le sue parole: "Il Bologna è un grande club con una grande storia, Di Vaio e Sartori mi hanno illustrato la loro visione per il Bologna e mi hanno convinto a venire qui. "Negli ultimi due anni ho giocato più come play davanti alla difesa ma a Zagabria facevo più il centrocampista box-to-box, posso ricoprire entrambi ruoli. Posso portare un po' di calma nel gioco e al contempo essere aggressivo in fase difensiva. Secondo Mihajlovic devo prendere qualche chilo? Penso che ce la farà grazie alla cucina italiana (sorride)". Continua Moro: "Ho guardato la serie A, era uno dei miei sogni venire a giocare in un campionato di grande livello come questo. Voglio giocare bene e mettere le mie qualità al servizio della squadra". Il modello di Moro è il connazionale Modric e il suo obiettivo è giocare per la Nazionale croata: "So che ho le qualità per conquistarmi un posto in nazionale, spero grazie al Bologna di avere più opportunità di mostrarle".