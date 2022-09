Calciomercato Bologna, dall'Hoffenheim ecco Posch: ufficiale

BOLOGNA - Altro innesto in difesa per il Bologna. Il club felsineo ha ufficializzato l'arrivo di Stefan Posch dall'Hoffenheim a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato. Questo il comunicato ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dal TSG Hoffenheim il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch, con opzione per l’acquisizione definitiva e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Quinto austriaco della storia del Bologna, Stefan è un prestante difensore centrale classe 1997 in grado di giocare in mezzo o a destra nella linea a tre; buon marcatore, bravo nell’anticipo, veloce e applicato, vanta già una buona esperienza europea, e dopo aver debuttato 22enne con l’Austria maggiore, dal 2019 è un punto fermo della propria Nazionale. Dopo le giovanili a Modling all’Admira Wacker, si trasferisce nell’agosto del 2015 alla Under19 dell’Hoffenheim, e stagione dopo stagione guadagna minutaggio e fiducia, in una squadra che dopo l’exploit del terzo posto centrato nel 2018, si posiziona stabile nella metà di sinistra della classifica. Negli ultimi tre campionati Posch gioca con regolarità ed efficacia, superando sempre i 2000 minuti in campo e ottenendo anche presenze in Champions ed Europa League. Dopo 126 partite nel club del Baden-Württemberg, dall’agosto 2022 passa in rossoblù a titolo temporaneo".