Bologna, ufficiale: Mbaye rescinde il suo contratto

La nota del Bologna

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Ibrahima Mbaye per la risoluzione consensuale del contratto. Ad Ibrahima, il più longevo come militanza nell’attuale rosa, 131 volte rossoblù nelle otto stagioni in cui è stato con noi, va il ringraziamento affettuoso di tutto il Bologna per il contributo di grande professionalità offerto dentro e fuori dal campo e per il profondo legame con i nostri colori ogni giorno dimostrato, augurandogli ancora le meritate gioie sportive".